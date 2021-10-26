السفير الأميركي لدى بغداد: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر عن رغبة بلاده الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق ما تمخضت عنها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال تولر في مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد بأربيل إن الانتخابات كانت أهدأ وأفضل عملية انتخابية جرت في العراق وان واشنطن تتطلع الى تشكيل حكومة بشكل سلمي بعيدا عن العنف ومن دون اي تدخل.

وحول علاقات الولايات المتحدة مع العراق اكد السفير الأميركي ان واشنطن لا تمتلك اية أجندة في العراق لكنها تعتقد بضرورة مواصلة التعاون في شتى المجالات.

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