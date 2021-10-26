اجتماع مهم بين صالح والقوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سيعقد رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما مع القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال مصدر سياسي مطلع، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية في الاطار التنسيقي، مع القوى السياسية الاخرى من الكتل السنية والكردية، سوف تعقد اجتماعا مهما مساء اليوم، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات المبكرة، والتي ترفضها بعض الاطراف السياسية والجماهير الشعبية".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "القوى السياسية في الاطار التنسيقي، سوف تقدم لرئيس الجمهورية برهم صالح، عدد من المطالب، لمنع اي تصعيد شعبي بعد رفض المفوضية اجراء عملية العد والفرز اليدوي لكافة محطات الاقتراع".

وأوضح أن "ذلك من أجل حماية وحدة العراق والحفاظ على السلم المجتمعي، كما سيكون هناك بيان للاطار التنسيقي بعد الاجتماع، يكشف عن رأي الرئيس صالح من عمليات التزوير والتلاعب التي حصلت في الانتخابات".

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