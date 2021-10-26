العنكوشي يوضّح ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن قرار معاقبته لمدة عامين

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أوضح رئيس نادي الديوانية الرياضي حسن العنكوشي، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن قرار معاقبته لمدة عامين.

وقال العنكوشي في منشور له عبر حسابه في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) ان "كل ما تم تناقله من خبر عقوبه من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم ضدي لا اساس له من الصحة" .

وأضاف "لم يصدر اي شيء من المكتب الاعلامي للاتحاد او تم تبليغي بذلك، لذا اقتضى التنوية".

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