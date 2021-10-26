كورونا في العراق.. 31 وفاة و1429 إصابة جديدة

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 1429 إصابة جديدة بكورنا وتماثل 2409 حالات للشفاء و31 حالة وفاة جديدة.وأشارت الى تلقي 74619 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد.

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31 وفاة و1429 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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