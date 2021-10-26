تواصل الاحتجاجات في السودان ودعوات للعصيان المدني والتظاهر

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تتواصل الاحتجاجات في السودان، لليوم الثاني، تنديدا بقرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ضد الحكومة الانتقالية، فيما يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.وجددت أحزاب ومنظمات وتجمعات نقابية دعواتها إلى العصيان المدني والتظاهر رفضًا لخطوة قائد الجيش، وللمطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية المدنية، وتحقيق مطالب الثورة الشعبية.وكان البرهان أعلن، أمس الاثنين، حالة …

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