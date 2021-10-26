2021/10/26 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في افتتاح جلسات أول مجلس شورى منتخب، إن بلاده تسعى لترسيخ وتطوير الوفاق الذي تحقق في “قمة العلا”.وقال أمير قطر، انه “تحتم علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا”.وأضاف، “حرصنا …

ظهرت المقالة في أولى جلسات مجلس الشورى..



أمير قطر: نسعى لترسيخ الوفاق الذي تحقق في “قمة العلا” أولاً على النور نيوز.

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