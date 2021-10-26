تعزيـة ايرانيـة برحيـل الشاعر الشعبي

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلاميـة الايرانية في بغداد ، تعازيهـا برحيـل الشاعر الشعبي "سمير صبيح " ، الذي وافاه الاجل اثر حادث مروري مروع في محافظة وساط فجر يوم الجمعة الماضي./انتهى5

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