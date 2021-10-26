استعدادات عراقيـة متسـارعة وحضور عربي دولي ..

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقـرير ...يـوسف سلـمان : بعد توقف طويل شهدته السنوات الماضية ، يستعد العراق لاطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي بنسختها الخامسة عشرة يوم الخميس المقبل ، بمشاركة عربية وعالمية واسعة لـ 58 دولة وفنانين عرب وعراقيين.وتتصاعد وتيرة الاستعدادات الفنية والخدمية والتحضيرات اللوجستيـة في محافظة بابل ، تمهيدا لاطلاق فعاليات النسخة الـ 15 من مهرجان بابل الدولي ، حيث تترقب الاوساط المجتمعية والاكاديمية الفنية والشعبية فعاليات المهرجان والتي تعدها ملتقى لتبادل الثقافات والفنون الشعبية والفلكلورية العربية والعالمية ، وبما يؤشر عودة العراق الى استعادة موقعه الريادي في المنطقة والعالم .ويأمل القائمون على ادارة فعاليات المهرجان ، باستعادة المدينة الاثرية القها ، بعد ضمها رسميا الى لائحة التراث العالمي ، اذ استنفرت اللجنة التحضيرية للمهرجان ، ملاكاتها الفنية والخدمية لوضع اللمسات الاخيرة على البرنامج الاحتفالي الذي سيشهد مشاركة النجم المصري هاني شاكر والنجمة اللبنانية نوال الزغبي والفنانة شمس الكويتية والفنانة السورية هالة القصير ،والفنان المصري أحمد شيبة، والفنانة اللبنانية فيفيان مراد، والفنانين شذى حسون ورحمة رياض وحاتم العراقي وحسام الرسام وحميد منصور وصلاح حسن وستار سعد ، ونجوم اخرين.وتقام فعاليات مهرجان بابل الدولي ، على المسرح البابلي بسعة اكثر من 3 الاف شخص ، الذي يعود لحقبة الإسكندر المقدوني، من الفترة المتأخرة للعهد البابلي الحديث ، وستستمر الفعاليات لمدة 5 أيام بدءاً من الخميس المقبل (28 تشرين الاول ) وحتى (1 تشرين الثاني ) المقبل ،بمشاركة واسعة تتمثل بالدول العربية وغير العربية أبرزها روسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.كما سيشهد المهرجان مشاركة متنوعة لفرق الفنون الموسيقية ، ومنها فرقة الخشابة البصرية، وفرقة الفنون الشعبية اللبنانية، وفرقة الفنون الشعبية التركية ، فرقة الرمادي للچوبي، والفرقة المصرية للفنون الشعبية، والفرقة الأردنية للفنون الشعبية ، والفرقة السورية للفنون الشعبية، والفرقة الكردية للفنون الشعبية، والفرقة الروسية للفنون الشعبية ، فضلا عن الفرقة الهندية للفنون الشعبية ، ناهيك عن مشاركة فرقة الفلامنغو الإسبانية أيضاً.وانطلقت النسخة الأولى من فعاليات مهرجان بابل الدولي عام 1985، ليختص بتقديم العروض الموسيقية والفنون الشعبية والفلكلورية ، لكن المهرجان توقف منذ عام 2003، بسبب التهديدات الأمنية وغياب السيولة المالية فضلا عن تراكم الإهمال الخدمي الحكومي والمحلي .وشهد عام 2019 إقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون ،بمشاركة عربية وغربية واسعة، كانت أبرزها مشاركة النجمة المصرية إلهام شاهين ، وكان من المفترض انطلاق فعاليات مهرجان بابل 2021 في شهر اذار الماضي، لكنه تأجل فيما بعد بسبب تفشي الاصابات بجائحة كورونا .ويزيد عمر مدينة بابل الأثرية التي يقام على أرضها مهرجان بابل الدولي، عن 4 آلاف عام.وتشتهر بـ" الجنائن المعلقة " التي تتصدر قائمة عجائب الدنيا السبع، الى جانب مسلة حمورابي وأسد بابل./انتهى5

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