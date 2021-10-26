2021/10/26 | 17:08 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تخاطب وزارة الإعمار والإسكان لنقل الجسر الحديدي إلى مكان آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تخاطب وزارة الإعمار والإسكان لنقل الجسر الحديدي إلى مكان آخر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تخاطب وزارة الإعمار والإسكان لنقل الجسر الحديدي إلى مكان آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).