رئيس الجمهورية يجتمع بالقوى الشيعية والسنية والكردية الرافضة لنتائج الانتخابات

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً موسعاً يضم رئاسة الجمهورية وزعماء الكتل الشيعية والسنية والكوردية سيعقد خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة.وقال المصدر، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعاً مع الاطار التنسيقي (القوى السياسية الشيعية)، اضافة الى القوى السياسية الكوردية والسنية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.يشار إلى أن قوى سياسية جددت أمس الأول الأحد، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل.

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