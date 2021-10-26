2021/10/26 | 17:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازدحامات مرورية في بغداد تخنق العاصمة بغداد لا تتحمل 20 الف سيارة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: duqoNFi-7Bc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازدحامات مرورية في بغداد تخنق العاصمة بغداد لا تتحمل 20 الف سيارة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازدحامات مرورية في بغداد تخنق العاصمة بغداد لا تتحمل 20 الف سيارة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).