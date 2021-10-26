الحشد الشعبي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في نينوى

2021/10/26 | 17:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن الحشد الشعبي، ضبطه كميات كبيرة من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في محافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بـ(2) كغم و2000 حبة مخدرة واعتقال المتاجرين فيها في محافظة نينوى".

وأضاف، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية بالتنسيق مع قيادة عمليات الحشد الشعبي ومفارز الـ (K9) التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات، حيث تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق السياقات القانونية".

وتابع أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات تدعو جميع المواطنين للإبلاغ عن الخلايا الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة وكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار عبر الرقم المجاني الساخن 481 وستبقى هوية المتصل طي الكتمان".

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