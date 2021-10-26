التخطيط تعلن نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة

2021/10/26 | 17:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتم تنفيذ التعداد العام للسكان ستكون جميع القرارات صحيحة في محافظات العراق كافة.

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