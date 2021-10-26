صور من بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021

2021/10/26 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.

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وشهدت المسابقة، التي أقيمت في إيجين أم سي في جنوب شرق ألمانيا، مشاركة ما يقرب 100 رجل، للتنافس في استعراض أصولهم المشعرة بكل فخر واعتزاز.

يمكن للمتسابقين الدخول في مجموعة من الفئات - بما في ذلك "الطبيعية"، لأولئك الذين يختارون عدم استخدام هلام التصفيف أو أي منتج آخر.

واستندت لجنة التحكيم في الحكم على تكوين الشارب واللحية من حيث الطول والكثافة.

قال كريستيان فيشت، رئيس نادي الشارب واللحية البافاري الشرقي، الذي يستضيف المسابقة إن "الاهتمام هو مفتاح النجاح".

وصرح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" (dpa) أن "العناية باللحية هي في الواقع أهم شيء".

كما توافد إلى المسابقة رجال من هولندا وإيطاليا وسويسرا والنمسا وإسرائيل.

وقال السيد فيشت إن المنافسة تفضل أولئك الذين لديهم "الكثير من المادة (شارب/ لحية) لتسريحها".

وأضاف أيضاً أن المسابقة جذبت "طموحا وجدية معينة" إلا الجو الودي كان الغالب في الحدث الممتع.

"سبوتنيك"

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