امرأة تضع 'نصف درزن' من الاطفال في محافظة عراقية

2021/10/26 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجبت امرأة 6 توائم، الثلاثاء، في مستشفى الولادة التعليمي باربيل في حالة هي الأولى من نوعها في المحافظة.

وذكر مدير المستشفى شوان تحسين لمراسل NRT، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، ان "المرأة من سكنة اربيل وتبلغ من العمر 22 عاما، وقد انجبت 6 توائم، 5 ذكور وانثى واحدة".

واضاف، ان "صحة الام والاطفال مستقرة، وقد تم وضع الاطفال بالعناية المركزة".

وتعد ولادة ستة توائم حالة نادرة جدا، وتحدث ولادة من هذا النوع مرة واحدة من أصل 4,7 مليارات عملية إنجاب.

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