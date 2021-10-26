هجوم إلكتروني مجهول يوقف عمل محطات الوقود في عموم إيران

2021/10/26 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعطلت محطات توزيع الوقود في مختلف أنحاء إيران بسبب هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود.

واكد المجلس الأعلى للأمن القومي ان تعطل نظام التزويد بالوقود في المحطات نتج عن هجوم إلكتروني لم تعرف تفاصيله، وجاء التعطل قبيل الذكرى الثانية لزيادة أسعار الوقود في نوفمبر 2019، التي ادت إلى احتجاجات واسعة في الشوارع أسفرت عن مقتل المئات على أيدي قوات الأمن حينها.

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