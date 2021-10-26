واشنطن تطالب العالم بدعم مشاركة تايوان في الأمم المتحدة

2021/10/26 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، دول العالم إلى "دعم مشاركة كبرى وقوية لتايوان" في مؤسسات الأمم المتحدة رغم رفض الصين.

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