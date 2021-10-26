2021/10/26 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “الشروق” المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزيرة الصحة، هالة زايد، أصيبت بأزمة قلبية نقلت على أثرها إلى المستشفى.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة قولها أن الوزيرة مازالت تحت العلاج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية المركز الخبري الوطني.

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