2021/10/26 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: عمل حثيث لإعادة تأهيل الفنادق المهملة في النجف وبابل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:50

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