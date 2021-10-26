نيجيرفان البارزاني: تراجع نسبة المشاركة بالانتخابات “ناقوس خطر”

2021/10/26 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إن الانتخابات الأخيرة كانت من افضل العمليات الانتخابية غير ان تراجع نسبة المشاركة بمثابة ناقوس ورسالة بأن المواطنين يريدون خدمات وحياة أفضل.

وشدد البارزاني خلال ندوة الشرق الأوسط في أربيل على ضرورة وحدة الموقف الكردستاني في بغداد خاصة وأن القضية الكردية في العراق هي ليست مسألة مناصب وإنما هي تطبيق الحقوق الدستورية.

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