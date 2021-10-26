الانواء الجوية: العراق يواجه موسماً مطرياً جافاً ونسبة امطار قليلة

2021/10/26 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، مواجهة العراق موسماً مطرياً جافاً ونسبة امطار اقل من المعدل كالعام الماضي.وقال مدير اعلام الهيأة، عامر الجابري ان “توقعات الهيأة للموسم المطري لهذا العام تشير الى تقارب كبير لموسم العام الماضي حيث يكون جافا ونسبة الامطار اقل من المعدل”.واضاف، ان “كمية الامطار المتساقطة بصورة عامة […]

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