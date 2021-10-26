معالجة قنبلة كبيرة قرب محطة كهرباء الصوفية في الانبار

2021/10/26 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، معالجة قنبلة كبيرة تزن 250 رطلا قرب محطة كهرباء الصوفية في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة قامت بمعالجة ورفع قنبلة طائرة بوزن (250) رطلا في منطقة الصوفية / بالقرب من محطة كهرباء الصوفية بقضاء الرمادي".

وأكدت أنه "تم ايدعها في الغرفة الحصينة لحين اتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".

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