2021/10/26 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع داري السكني الذي اطلقته الحكومة في وقت سابق.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقدة عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وحضرته (بغداد اليوم)، ان "العمل مستمر في مشروع داري السكني".

وأضاف ان "المشروع وصل إلى مراحله النهائية".

وكانت الحكومة أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، عن دعم مشروع دارس السكني بـ 1 ترليون دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من الحكومة بشأن مشروع "داري" السكني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من الحكومة بشأن مشروع "داري" السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).