اجواء باردة وتساقط للثلوج في اربيل (صورة)

2021/10/26 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

تنشر (بغداد اليوم) صورة توضح سقوط الثلوج في جبال محافظة أربيل .

وتبين الصورة سقوط الثلوج، اليوم الثلاثاء، بشكل غزير في جبال سەکران وحاجي عمران في أربيل أيذانا ببدء فصل الشتاء.

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