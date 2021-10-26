2021/10/26 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاتصالات ، اليوم الثلاثاء ، عن تجهيز خدمة إنترنت مجانية لضيوف مهرجان بابل الدولي، المقرر انطلاق فعاليات نسخته الـ خامسة عشرة يوم الخميس المقبل ، بمشاركة عربية وعالمية واسعة من 58 دولة ، وفنانين عرب وعراقيين./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انترنت مجاني لضيوف مهرجان بابل الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انترنت مجاني لضيوف مهرجان بابل الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).