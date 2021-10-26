الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

2021/10/26 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء كافة رحلاتها المقررة من إسطنبول إلى العاصمة السودانية الخرطوم.وعزت الشركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، قرارها إلى الأوضاع غير الطبيعية التي يشهدها السودان في الوقت الراهن.وأكدت الشركة أنّ كافة رحلات إسطنبول ـ الخرطوم ـ إسطنبول ألغيت بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان،اعلن امس الاثنين حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (الذي كان يرأسه) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية ./انتهى

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