تميم آل ثاني: حريصون على التوصل إلى علاقات جيدة مع دول العالم

2021/10/26 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده تسعى لتعزيز مصالحتها مع جيرانها الخليجيين مؤكدا أن روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا تحتم المحافظة على مجلس التعاون.

وأضاف أمير قطر في الجلسة الافتتاحية لأول مجلس شورى قطري منتخب، ان بلاده حريصة على التوصل إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم مع التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي.

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