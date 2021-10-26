المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح بشأن مشروع داري السكني وأهم القرارات الحكومية

2021/10/26 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: العمل مستمر في مشروع داري السكني الذي وصل إلى مراحله النهائية

ناظم: عمل حثيث لإعادة تأهيل الفنادق المهملة في النجف وبابل

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