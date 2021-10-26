غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس حكومة السودان

2021/10/26 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى "إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني المحتجز بشكل غير قانوني".

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