2021/10/26 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان مشروع “داري” السكني وصل لمراحله النهائية، فيما اوضح انه تم تخصيص 3 مليارات دينار لصيانة معدات تؤمن إيصال الماء في الكرخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تكشف عن تخصيصات مالية لمشاريع الماء وتتحدث عن تأهيل الفنادق المهملة المركز الخبري الوطني.

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