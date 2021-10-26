ما موقف فيسبوك أمام المعترضين ضد طريقة عمله؟

2021/10/26 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتكي العديد من الأشخاص من طريقة استخدام فيسبوك، وتحديداً الخوارزمية الخاصة به، فما موقف فيسبوك حول هذا الموضوع؟

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