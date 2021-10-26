المشتركة تكشف أهداف الاجتماع العسكري في اربيل (فيديو)

2021/10/26 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، عن أهداف الاجتماع العسكري في اربيل .

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "أجرى برفقة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات، قائد القوات البرية، مدير الاستخبارات العسكرية، وعدد من ضباط القيادة، زيارة إلى محافظة اربيل في إقليم كردستان العراق، حيث تم عقد اجتماع رئاسة اركان قوات البيشمركة".

وأوضح، أن "الاجتماع كان مثمراً، ونوقش فيه تنسيق العمل في مناطق الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات الاستخبارية، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة في مناطق فيها ثغرات أمنية بين الاقليم والمركز".

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