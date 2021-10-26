2021/10/26 | 18:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتمام إعادة تأهيل جسر "الفوگاني" المار فوق سكة الحديد في الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتمام إعادة تأهيل جسر "الفوگاني" المار فوق سكة الحديد في الرمادي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتمام إعادة تأهيل جسر "الفوگاني" المار فوق سكة الحديد في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).