الحكومة توضح بشأن “مبادرة السكن”

2021/10/26 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مشروع داري وصل إلى مراحله النهائية.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن “العمل مستمر في مشروع داري السكني الذي وصل إلى مراحله النهائية”، لافتا إلى أن “وزارة الثقافة تعمل على إنجاز حفل يليق بذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقيّة”.

وأضاف، أن “وزارة الثقافة قدمت عملا حثيثا لاستعادة مهرجان بابل بنسخته الجديدة”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء صوت على تخصيص 3 مليارات دينار لتأهيل وصيانة معدات تؤمن إيصال الماء في الكرخ والرصافة”.ولفت إلى أن “هنالك عملا حثيثا لإعادة تأهيل الفنادق المهملة في النجف وبابل”.

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