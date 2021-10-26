مستشار الكاظمي يؤكد وجود درجات وظيفية في الموازنة المقبلة

2021/10/26 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة المقبلة لعام 2022 ستشهد وجود درجات وظيفية.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “الموازنة […]

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