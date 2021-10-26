ازاحة الستار في قم عن النسخة الالكترونية لآثار احد اعلام الحوزة العلمية في النجف

2021/10/26 | 18:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ شهد المجمع العالمي لاهل البيت (ع) في مدينة قم المقدسة، ازاحة الستار عن نسخة الكترونية لآثار ومؤلفات العلامة محمد مهدي الخرسان احد كبار العلماء في الحوزة العلمية في النجف الاشرف.واقيم مؤتمر تكريمي لاية الله العلامة الخرسان ، برفع الستار عن النسخة الالكترونية لاثاره ومؤلفاته التي تضم ٦٠ جزءا .ومن المقرر ان تقدم النسخة الورقية من الموسوعة في شهر رجب المقبل ./انتهى

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