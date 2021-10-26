السفير الامريكي : نرفض تهديد مفوضية الانتخابات

2021/10/26 | 18:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر ، رفض بلاده تهديد مفوضية الانتخابات ، مشيرا الى :" ان الاتفاق الستراتيجي حدد علاقة الولايات المتحدة مع العراق ".وقال تولر ، خلال مشاركته في ملتقى (ميري) في اربيل : " ان المفوضية استطاعت اجراء انتخابات جيدة في العراق ".واضاف :" يستطيع العراقيون ادارة شؤونهم دون تدخلات خارجية ".وانطلقت اليوم الثلاثاء ، اعمال اليوم الاول لملتقى ميري بمشاركة 250 شخصية عراقية واجنبية حول خارطة العراق السياسية./انتهى5

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