2021/10/26 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات في جلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات في جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات في جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).