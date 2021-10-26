2021/10/26 | 19:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف الوبائي خلال الــــ24 ساعة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف الوبائي خلال الــــ24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).