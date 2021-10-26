مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

2021/10/26 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بإلغاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس قرر خلال جلسته لليوم، تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون؛ لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ".

وأضاف البيان، أن "التعديل يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية".

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