الكتل الخاسرة تجتمع عند رئيس الجمهورية

2021/10/26 | 19:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح، يجتمع الآن مع قادة الاطار التنسيقي.

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