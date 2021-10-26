تركيا تتخذ قرارا بشأن قواتها في العراق

2021/10/26 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة تفويض الحكومة لتمديد إرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة عامين اضافيين.

وكتبت وكالة أنباء "الأناضول" على "تويتر، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، ان "البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين".

وذكر تلفزيون البرلمان التركي، أنه "تمت المصادقة بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين".

وأضاف، انه "صادق حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومي وحزب الخير على المذكرة بينما رفضها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للكرد".

هذا وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمالي العراق، وأيضا ضد المسلحين الكرد شمالي سوريا.

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