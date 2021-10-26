2021/10/26 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد السودان لارتداء البزة العسكرية التي لطالما اعتاد عليها بعد استيلاء الجيش على السلطة عقب أسبوعين من السجال الحاد مع الفريق المدني المشارك في الحكم.هذه التطورات الدراماتيكية ما لبست أن انعكست على لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، التابع للرئيس السابق عمر البشير.

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