2021/10/26 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني التقت الملكة اليزابيث الثانية افتراضياً سفراء جدداً في المملكة المتحدة في نشاط رسمي هو الأول منذ أن طلب منها الأطبّاء أن ترتاح وأن تقضي ليلة في المستشفى الأسبوع الماضي.حضرت الملكة البالغة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملكة إليزابيث الثانية تعاود نشاطاتها الرسمية بعد استراحة في المستشفى المركز الخبري الوطني.

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