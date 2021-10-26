رجل يبيع زوجته مقابل وجبة عشاء وهاتف محمول!

2021/10/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الهندية شاباً عمره 17 عاماً، إثر اتهامه ببيع زوجته لمسن عمره 55 عاماً مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار)، صرفها من أجل شراء هاتف ذكي ووجبة عشاء فاخرة.

تقارير إعلامية محلية أوضحت الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن عناصر الشرطة الهندية في ولاية أوديشا تمكنوا من إنقاذ السيدة، التي باعها زوجها لرجل آخر في ولاية راجستان، شمال غربي البلاد.

إذ قالت إن الشاب المتهم ببيع زوجته، من إحدى قرى ولاية أوديشا، مشيرة إلى أنه تزوجها بالطرق التقليدية، قبل نحو شهرين بعدما تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يعود تاريخ الواقعة إلى أغسطس/آب الماضي، عندما ذهب الزوجان إلى ولاية راجستان للعمل، إلا أن الشاب قرر بيع زوجته لرجل مسن بعد أيام من وصولهما الولاية، بحسب تحقيقات الشرطة.

كشفت التحقيقات أيضاً أن الشاب قام بصرف بعض الأموال التي حصل عليها من الرجل المسن على الطعام، إضافة إلى شراء هاتف ذكي حديث.

لفتت التقارير إلى أن الشاب تواصل مع أهل زوجته بعدما تخلى عنها وأخبرهم أنها تركته مع عشيقها، وهي الرواية التي لم ترق للعائلة وهو ما جعلها تقوم بإبلاغ الشرطة.

الشرطة الهندية واجهت صعوبة في الوصول إلى الفتاة، لكنها تمكنت في نهاية الأمر من إنقاذها وإعادتها إلى عائلتها.

كما ذكرت أن الشاب الذي باع زوجته، قال في وقت لاحق إنه لم يقم ببيع زوجته، لكنه أوضح أنه كان يحتاج المال لإجراء جراحة في القلب، لكن المحكمة أمرت بوضعه في مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.

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