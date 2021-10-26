البرلمان التركي يمدد الإذن باستخدام القوات في سوريا والعراق لعامين إضافيين

2021/10/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق البرلمان التركي على اقتراح لتمديد انتشار القوات العسكرية بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا لمدة عامين.

وكتبت وكالة أنباء “الأناضول” في “تويتر، ان البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.

وأضافت، أن البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.

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