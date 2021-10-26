تركيا.. البرلمان يوافق على تمديد بقاء الجيش في سوريا والعراق لعامين

2021/10/26 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين الثلاثاء، وفقا لقناة TRT الرسمية

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