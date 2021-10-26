الدفاع المدني تعلن معالجة قنبلة كبيرة في الانبار

2021/10/26 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، معالجة قنبلة كبيرة تزن 250 رطلا قرب محطة كهرباء الصوفية في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة قامت بمعالجة ورفع قنبلة طائرة بوزن (250) رطلا في منطقة الصوفية / بالقرب من محطة كهرباء الصوفية بقضاء …

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