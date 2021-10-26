حياتى .. السًفاح الجلاًد .. ثمالة .. وردة قلبى ........ أربع قصائد - منى حلمي

2021/10/26 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي حياتى ..



السًفاح الجلاًد ..



ثمالة ..



وردة قلبى .......



أربع قصائد --------------------------------------- 1 – حياتى ----------------- لا أستطيع الهروب من نفسى ولا يمكننى أن أغير جيناتى لن أقدم على الغرق مثل فرجينيا ولن أبلع حبوبا مخدرة مثل داليدا حياتى التى أدمرها وتدمرنى

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