شاهد بالفيديو.. داغر: لولا المقاطعة لفاز المستقليين في الانتخابات

2021/10/26 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UMaoZ7Feav0

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